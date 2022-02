A Dubai, nella manifestazione “World Archery Para Championships”, campionati mondiali, la nostra concittadina taurianovese Enza Petrilli ha conquistato due finali ed è in corsa per l’oro.

Grandi soddisfazioni per l’atleta di Taurianova che si era già contraddistinta positivamente ai giochi paralimpici di Tokyo conquistando una meritatissima medaglia d’argento.

Domenica Enza Petrilli e Veronica Floreno sfideranno la Russia in finale e poi nel mixed team ricurvo, Enza Petrilli e Stefano Travisani si giocheranno l’oro contro la Thailandia.

Forza Enza!