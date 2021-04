Di Angela Strano

Ancora critica la situazione relativa alla emergenza Covid 19, ieri la Commissione straordinaria, lo scorso 24 aprile, attraverso il consueto comunicato, ha fatto sapere che sono attualmente 183 le persone risultate positive al corona virus mentre sono 50 coloro che dall’ inizio della pandemia (marzo 2020) si sono negativizzate, sul territorio deliese. Il Centro Operativo Comunale ha ricevuto già un centinaio di richieste di beni alimentari, farmaci e ossigeno da parte di persone che si trovano in quarantena e sono sempre disponibili a supportare chi è in difficoltà anche i volontari della Croce Rossa e degli Scouts. Ieri si è svolto un nuovo drive-in presso lo spiazzale antistante l’edificio scolastico, predisposto dal Distretto Sanitario per l’effettuazione di ulteriori tamponi. C’è molta apprensione e ansia in paese, considerando il numero alto di contagiati nonché l’avvenuto decesso di due persone anziane. Il provvedimento della Regione Calabria che ha sancito la zona rossa nel Comune di Delianuova dovrebbe scadere il 30 aprile prossimo, ma il condizionale è d’obbligo visto l’evolversi della situazione. Si raccomanda il rispetto massimo di tutte le regole anti covid applicabili in zona rossa, dal rispetto della quarantena all’utilizzo della mascherina, al distanziamento, al limitare la circolazione solo per motivi di lavoro, salute e necessità, esigenze comprovate da apposita autocertificazione. Sicuramente meno gente si troverà in giro prima si riuscirà a uscire dalla emergenza.