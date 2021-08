A Delianuova la cerimonia conclusiva del Premio Letterario “Saverio Italiano”

La cerimonia conclusiva del Premio Letterario “Saverio Italiano” si è tenuta presso della Villa Comunale del piccolo centro aspromontano. La conduzione della serata è stata affidata a Caterina Provenzano, giornalista, scrittrice e direttrice del periodico “Calabria Letteraria”. Hanno porto il loro saluto e dato inizio ai lavori i presidenti del premio: Maria Frisina e Rocco Polistena, rispettivamente sovraintendenti delle Associazioni Culturali che hanno istituito il premio: “Geppo Tedeschi” e “Roubiklon”. “L’apporto attivo delle personalità premiate non intende creare un rapporto competitivo – ha dichiarato Maria Frisina – né intende fornire una graduatoria delle coscienze tra autori maggiori e minori: noi riconosciamo le manifestazioni culturali del nostro tempo di tutti gli scritti premiati, ognuno “Primus inter pares”, senza salita sul podio”. “La gestazione del Premio – ha proseguito Rocco Polistena- porta con sé qualificazioni note, ma soprattutto, variabili forse meno intuitive. Non dovremmo delimitarlo forse nemmeno nello stereotipo del “vicit”, “ha vinto”, quanto nel più oneroso concetto del “Dare” e del “Dare per Darsi”. La serata è stata allietata dagli interventi musicali della pianista Tatiana Belekanic e la lettura dei brani letterari è stata affidata a Domiziana Sapone e agli interpreti della Compagnia Teatrale Deliese. Hanno collaborato alla riuscita dell’evento l’ Associazione Culturale Musicale “Enotria”, la “Pro Loco” cittadina, il Comitato locale di Croce Rossa Italiana e il Comune di Delianuova che ha offerto il patrocinio gratuito. Questi i premiati: Palma Comandè, La Padrina, Rubbettino, Mimmo Gangemi, Il popolo di Mezzo, Piemme, Vinicio Leonetti, Eroine, Città del Sole, Delia Nicotra Costa, Il segreto del principe di Maletto, Laruffa 2020 Franco Nirta, Vicende di gente d’onore e altri racconti, Rubbettino , Enzo Ciconte, Alle origini della nuova ‘ndrangheta. Il 1980, Rubbettino, Gregorio Corigliano, Nero di seppia. Dai taccuini di un giornalista seduto in riva al mare, Pellegrini 2019, Gianfrancesco Solferino, 20 borghi da non perdere in Calabria, Rubbettino 2020, Fabrizio Mollo, Guida archeologica della Calabria antica, Rubbettino 2018 Santo Gioffrè, Castelvecchi 2020, “Ho visto. La grande truffa della sanità calabrese”, Pino Ippolito Armino, Storia della Calabria partigiana, Pellegrini 2020.