L’Amministrazione Comunale di Cittanova, in sinergia con le Associazioni parrocchiali “San Girolamo” e “Sale della Terra”, ha aderito alla manifestazione “PuliAMO il mio paese” promossa dalla Diocesi di Oppido – Palmi per sensibilizzare le comunità locali al rispetto dell’ambiente e alla cura della casa comune.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro, a Cittanova vedrà coinvolte, insieme alla Parrocchie, anche numerose realtà del Terzo Settore: una risposta positiva nel quadro di un impegno civico concreto che trova in prima linea, a pieno supporto, l’Ente comunale.

Le attività si svolgeranno sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 8,30, a partire dall’area adiacente alla scalinata di via Del Duca.

I partecipanti si ritroveranno per un’azione di pulizia ecologica, impegnandosi a raccogliere rifiuti e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale, in linea con il messaggio dell’enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco: un invito a tutti gli uomini, ciascuno per la propria parte, a rendersi protagonisti di una vera e propria conversione ecologica.

«Aderiamo a questa iniziativa con entusiasmo e consapevolezza – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – e intendo ringraziare la Diocesi di Oppido – Palmi per l’importante iniziativa messa in campo e, contestualmente, le nostre Parrocchie cittadine, le Associazioni parrocchiali e l’Associazionismo locale per questa nuova occasione di collaborazione positiva».