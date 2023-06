In occasione della trascorsa Giornata mondiale della biodiversità 2023, anche a Cittanova (RC) sono stati piantati l’”Albero di Falcone” e altre piante forestali nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro” del Ministero dell’ambiente e dei Carabinieri forestali finalizzato alla valorizzazione della biodiversità e al sequestramento di CO2 in Italia per la realizzazione del grande bosco diffuso della legalità. L’iniziativa organizzata dalla Pro-loco Cittanova in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Unione nazionale Pro Loco d’Italia-Calabria (UNPLI), l’associazione SAVE YOUR GLOBE, ha visto protagonisti i bambini della scuola per l’infanzia paritaria “Padre Vincenzo Idà”, i Carabinieri Forestali – Reparto per la biodiversità di Reggio Calabria e l’associazione Lyriks, promotrice del progetto regionale sulla biodiversità diffusa “Kèpos-il giardino delle meraviglie”.

Nell’aiuola di Via Mazzini-Piazza Calvario è stato piantato insieme ai bambini l’albero di Falcone attorno al quale i bambini hanno intonato apposita canzone sull’ecologia ed esposto un centinaio di disegni sulla loro percezione della biodiversità, oltre a porre tante domande specifiche, moderati da Denise Mammone presidente della Pro Loco Cittanova, alle quali hanno risposto il Tenente colonnello dei Carabinieri Forestali Giuseppe Micalizzi che ha anche introdotto i progetti “L’albero di Falcone” e “Un albero per il futuro”, insieme al sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, all’agronomo Rosario Previtera presidente di “Save Your Globe”, a Filippo Capellupo presidente di UNPLI CALABRIA, a Nino Cannatà presidente di “Lyriks” per il quale “è stato emozionante percepire e verificare ancora una volta la preparazione e la consapevolezza dei bambini più piccoli in merito ai temi ambientali, per il rispetto della natura e della biodiversità e la loro voglia di essere testimonial d’eccezione a scuola, in famiglia, nella società in genere sia oggi che in futuro. Prepareremo un’apposita pubblicazione sia a ricordo della manifestazione sia come strumento divulgativo della missione “green” che tutti dovremmo fare nostra contro il cambiamento climatico e per la legalità diffusa, a partire proprio dai più piccoli e dalle scuole del terrtiorio”.

info@lyriks.it

info@saveyourglobe.org

https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/