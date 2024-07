Le aree del centro urbano di recente interessate dai lavori di posa dei cavi della fibra ottica saranno oggetto di manutenzione straordinaria nelle giornate del 22 e 23 luglio prossimi. Ad annunciarlo il Sindaco avv. Domenico Antico nella mattinata odierna, a seguito di una proficua interlocuzione con la Ditta che ha eseguito gli interventi sul cantiere cittanovese.

In particolare, a seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza in merito a disagi causati dallo svolgimento dei sopra citati lavori, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso il percorso di verifica delle criticità e l’avvio del confronto con la Ditta. Un dialogo approfondito dal Primo Cittadino che, in tempi celeri, ha consentito di ottenere risposte concrete.

«Un risultato importante – è stato spiegato – che va ad agire sia sul piano della sicurezza che del decoro urbano. Ancora una volta l’ascolto attento delle istanze della Comunità si dimostra punto imprescindibile per il governo del paese e del territorio».