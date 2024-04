Nella giornata di ieri presso la Sala Conferenze del Comando Legione Carabinieri “Calabria” si è svolto il seminario formativo “perquisizioni informatiche ed indagine tecniche” organizzato dal Comando Provinciale di Catanzaro. L’incontro tecnico informativo curato dall’Ing. Fausto COLOSIMO, originario di Catanzaro, noto consulente tecnico nel campo dell’informatica forense (principalmente nei campi della Mobile forensic e della digital forensic) il quale vanta un’esperienza ventennale nel settore delle consulenze tecniche sia in qualità di Ausiliario di Polizia Giudiziaria che come Consulente nominato da diverse Autorità Giudiziarie presenti sul territorio nazionale. Il professionista ha illustrato ad un uditorio composto da oltre cinquanta Carabinieri, in servizio ai reparti investigativi dell’Arma e alle Stazioni Carabinieri, le corrette procedure da eseguire in occasione delle perquisizioni informatiche, del relativo sequestro probatorio di dati digitali e del successivo sviluppo ed analisi delle informazioni digitali contenute nella copia forense. L’incontro non è stata una semplice lezione didattica, ma un vivace e costruttivo scambio interattivo tra il professionista ed i partecipanti che hanno prospettato diverse tipologie di situazioni che realmente accadono nel quotidiano ai quali l’ingegnere ha fornito precise e dettagliate indicazioni per non inficiare le attività tecniche di polizia giudiziaria. Alla conclusione dell’incontro i partecipanti hanno ricevuto un’attestazione di partecipazione.