Lo spazio, completamente accessibile ed inclusivo, è stato presentato alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, del sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano e del Consigliere metropolitano delegato alle Politiche Sociali Domenico Mantegna

Un lido solidale sul Lungomare San Francesco di Bovalino realizzato grazie al sostegno della Città Metropolitana, con il Comune jonico e le associazioni del territorio. L’iniziativa, dal titolo “Oltre l’onda, il mare senza barriere”, è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, del sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, del Consigliere metropolitano delegato alle Politiche Sociali e sindaco di Benestare Domenico Mantegna e delle Garanti Francesca Racco, per l’Infanzia e l’Adolescenza, e Graziella Pollifrone, per la Persona Disabile. Presenti il Presidente Territoriale Auser Reggio Calabria/Locri e il Presidente del Circolo Auser “Noi ci siamo…” di Bovalino Paolo Graziano. Proprio all’Auser è affidata l’attività di animazione e controllo della spaziosa pedana, “Favuriti” il nome dello spazio, posizionata sulla battigia. Uno spazio completamente accessibile ed inclusivo, dotato di sedie per il trasporto delle persone a mobilità ridotta anche sulla sabbia e di passerelle per un accesso facilitato a tutti. In questo luogo gli anziani aderenti all’Auser, oltre ai tanti bambini con disabilità, avranno la possibilità di accedere al mare senza nessuna limitazione. Fino alla fine di agosto, nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì i cittadini interessati potranno inoltre recarsi al gazebo “Favuriti” dove saranno a disposizione i numerosi libri che il bibliobus ha in dotazione.

“Abbiamo voluto creare questo spazio – ha affermato il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano – una spiaggia aperta a tutti, inclusiva ed accogliente, con questo progetto che abbiamo ampliato grazie al sostegno della Città Metropolitana, allargando gli spazi, allestendoli meglio e corredandoli di servizi come il trasporto e l’accompagnamento in acqua. Un progetto che abbiamo realizzato in sinergia con l’Auser di Bovalino che ci ha consentito di completare questa rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni, al servizio della nostra comunità”.

“Siamo davvero soddisfatti – ha affermato il consigliere delegato Domenico Mantegna – perchè grazie all’impulso del sindaco Falcomatà abbiamo deciso di investire in questi anni su progetti di utilità sociale in grado di dare un sostegno concreto ai Comuni costieri per la realizzazione di spiagge più accessibili ed inclusive, ma anche ai Municipi dell’entroterra dove sono stati realizzati altrettanti progetti di straordinario valore sociale. Quest’anno abbiamo incrementato il numero dei beneficiari di questi progetti, sostenendo i Comuni che hanno aderito in massa alle opportunità offerte dalla Città Metropolitana”.

“E’ un progetto che è un motivo di grande orgoglio per noi – ha poi concluso il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – non solo per il Comune di Bovalino ma per tutta l’area metropolitana. Un momento di vera e concreta sinergia istituzionale per il quale ringrazio il sindaco e l’intera amministrazione comunale di Bovalino, ma anche l’Auser che ha dato una mano a concretizzare un progetto che punta a rendere accessibile ad un pubblico molto vasto uno dei litorali più belli dell’intero comprensorio metropolitano. Non c’è modo migliore per commentare questa giornata che usare le parole di uno dei ragazzi che hanno iniziato a frequentare questo lido che, accogliendoci in spiaggia, ha affermato che se l’avesse dovuto disegnare lui questo spazio lo avrebbe realizzato esattamente così. Significa che il progetto è riuscito perfettamente grazie alla bravura di tutti gli attori in causa. Se i ragazzi sono contenti e stanno bene significa che l’obiettivo è stato raggiunto”.