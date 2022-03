Domani 8 marzo ricorre la Giornata Internazionale della donna.

Per l’occasione, a cura della Polizia di Stato verranno allestiti stand per incontrare i cittadini e distribuire la brochure realizzata nell’ambito della campagna di prevenzione e sensibilizzazione

“Questo non è amore”.

Durante l’intera mattinata, in Catanzaro gli stand saranno presenti in Piazza Matteotti, nello spazio antistante il monumento “Il Cavatore” e in Lamezia Terme su Corso G. Nicotera – isola pedonale.

Il materiale illustrativo divulgativo in distribuzione, è stato concepito quale veicolo per la più ampia diffusione ai cittadini di ogni utile informazione sull’attualissimo grave fenomeno e degli strumenti a tutela previsti dalla vigente normativa.

Le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sulle misure di contenimento del Covid-19.