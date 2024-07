Di Robin Hood

Si inclina l’asse Di Furia – Occhiuto? Sullo sfondo divergenze nella gestione della sanità reggina

I malumori si intensificano all’interno della azienda sanitaria reggina su presunte divergenze tra la direttrice Lucia Di Furia e il governatore della Calabria e commissario della sanità, Roberto Occhiuto. Le cause sono molteplice. gestire la sanità reggina non è facile. Però diciamolo con franchezza la Di Furia ha avuto il coraggio di mettere mano al riordino del bilancio che non era approvato e presentato da svariati anni. Uno scandalo incredibile. La Di Furia ha avuto il coraggio di annullare tutte le delibere del’ Asp contro il primario Amodeo. Tale atto, ha consentito alla cardiologia di Polistena di diventare la prima nel settore della Cardiostimolazione. Nel governare la sanità reggina tra Asp e Gom ci dovrebbe essere sana concorrenza… A Reggio Calabria si ragiona diversamente….prima la città…poi la provincia?

La Di Furia manager di primo livello non si fa mettere il bavaglio sulle decisioni di sua competenza? La stessa vicenda degli Oss con contratto termine con partita Iva sostituiti da una graduatoria cosentina, rientra tra i malumori? Di una cosa siamo certi, la Di Furia sta lavorando per non lasciare in mezzo ad una strada gli operatori soci sanitari di Polistena.

La storiaccia dell’emodinamica della cardiologia di Polistena, lascia l’amaro in bocca alle persone perbene.

Si preferisce la cardiologia di Locri, oggi rispetto a Polistena inesistente. Forse Occhiuto è influenzato da imput politici locali? Prima o poi tutta la verità viene fuori, ed in tanti si dovrebbero vergognare!