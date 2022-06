10 anni dalla nascita del ristorante Radkena dello chef Giuseppe Barrese, ieri nella splendida location una serata di gala per festeggiare l’evento. Una meravigliosa serata con la degustazione di cibi di produzione propria. Una cucina raffinata prodotta nelle terre di Peppe Barresi hanno consentito ai presenti di degustare prodotti a km0 . Alla cena erano presenti tutta l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Roy Biasi.



Tantissimi le persone invitate che hanno apprezzato il cibo, il tutto coordinato dalla staff del ristorante curato in maniera maniacale in ogni aspetto organizzativo. Ad allietare la serata un gruppo musicale, trascinando i presenti in una serata eccezionale.