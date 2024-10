30° sagra del fungo: una storia che continua.



Di Aldo Polisena

L’Associazione Culturale e micologica giffonese può vantare ,con orgoglio un grande traguardo verso un impegno importante a difesa della natura e per far conoscere ed apprezzare il mondo dei funghi.

Un obbiettivo raggiunto anche grazie alla collaborazione con il Comune di Giffone e con tanti Enti sovracomunali e con uno stretto rapporto con il mondo della scuola.

La Dottoressa Marcella Palermo ricorda con orgoglio questo traguardo, nella sala dell’Oratorio San Bartolomeo, alla presenza di studenti, insegnanti e tanti ospite ma anche alla presenza di alcuni fondatori storici dell’Associazione micologica come il Sindaco Antonio Albanese e il Professore Umberto Distilo.

E’ stato ricordato come il bosco è un’entità educante sul quale tema, ha relazionato il Professore Giuseppe Bombino del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e come i funghi sono dei bioindicatori della qualità dell’ambiente, sul quale tema ha relazionato la Dottoressa Palermo.

Il Professore, geologo Giuseppe Mandaglio ha ripercorso le tappe della nascita e dell’evoluzione di Giffone nel tempo. Dopo i Saluti del Sindaco Antonio Albanese, il Professore Umberto Di Stilo, ha raccontato la storia della nascita dell’Associazione Micologica e i grandi traguardi “raggiunti con tanti sacrifici dei suoi soci, ma che oggi può rivendicare un ruolo importante nell’educazione e nella conoscenza del Bosco e della sua natura, grazie anche ai corsi di formazione che da anni realizza sul territorio”

L’Onorevole Francesco Iacucci, Vice Presidente del Consiglio Regionale ha portato il saluto della massima Assise Regionale e il Dottore Dario Intorre, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Anoia-Giffone-Francesco Della Scala Cinquefrondi ha rinsaldato il rapporto scuola-Associazionismo.

I lavori del dibattito sono stati coordinati dal Professore Franco Mileto e nel corso del convegno sono state premiati gli alunni delle classi che hanno partecipato al concorso indetto dall’Associazione Micologica e dalle varie scuole del Territorio.

Per i trenta anni dall’Associazione Giffonese la Presidente Dottoressa Palermo ha consegnato una targa ricordo ai vari soci e collaboratori: Antonio Albanese, Franco Mileto , Giuseppe Mandaglio, Umberto Distilo, Giuseppe Bombino e l’Onorevole Francesco Iacucci.

Infine è stata ricordata l’importanza della Sagra che artigiani, commercianti e volontari di Giffone organizzano ogni anno per far apprezzare la qualità dei funghi di Giffone.