Ieri abbiamo discusso di sostenibilità ed innovazione in Agricoltura insieme a più di 30 ragazzi provenienti da tutta #Europa che in questi giorni stanno partecipando al progetto Erasmus+ “Sustainable Week” organizzato dall’associazione Pro Re Active.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i giovani Europei verso lo sviluppo #sostenibile dell’economia dei territori rurali.

Durante la visita, nell’Olearia San Giorgio, si è discusso di come le #tecnologie applicate all’agricoltura, in questo caso quella di #Elaisian, riescano non solo ad essere un importante fattore di innovazione ma anche a contribuire ad una svolta sostenibile delle aziende agricole. Consentendo così di avere dei prodotti di qualità sempre più elevata riducendone l’impatto ambientale. Ad intrattenere i partecipanti a questa importante iniziativa sono stati Giovanni Franco, Stefania Di Pietro e Antonio Fazari che sono i progettisti coordinatori dell’iniziativa.