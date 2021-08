26enne uccisa in strada nel catanese, trovato impiccato l’ex fidanzato

CATANIA (ITALPRESS) – Omicidio in piena notte sul Lungomare di Acitrezza, piccolo borgo marinaro in provincia di Catania. Una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalá, è stata uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato – Antonino Sciuto, 38 anni, rivenditore di auto di San Giovanni La Punta – che prima si è dato alla fuga e poi è stato ritrovato impiccato all’interno di un fondo agricolo a Trecastagni. Li’, i militari

dell’Arma hanno recuperato anche l’auto, una Fiat 500 utilizzata per la fuga.

(ITALPRESS)