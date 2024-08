Carissimi Studenti, Docenti, Genitori, Ex-Alunni e Amici del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”,

con immenso orgoglio e profonda emozione, annunciamo un traguardo storico per il nostro amato istituto: il centesimo anniversario dalla sua fondazione, sancita con Regio Decreto n.2063 del 13 novembre 1924. Un secolo di storia, di formazione, di crescita culturale e di valori che ha visto il Liceo “Leonardo da Vinci” diventare un faro di eccellenza educativa non solo nel nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Per il prossimo anno scolastico sono state programmate numerose iniziative: eventi culturali, incontri con illustri ex-alunni, conferenze e spettacoli teatrali che permetteranno di riflettere sulla nostra storia e di rafforzare il senso di appartenenza. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno contribuito e continuano ad essere determinanti per il successo del nostro Liceo: dai dirigenti che si sono avvicendati negli anni, a tutti i docenti, al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie, ma in modo particolare agli ex-alunni, che hanno portato nel mondo il nome del nostro istituto, distinguendosi nei più svariati campi del sapere. Con l’auspicio che il centenario possa essere per tutti un momento di condivisione e di crescita, la comunità scolastica vi invita a partecipare numerosi alle celebrazioni che si terranno nei prossimi mesi e a contribuire a rendere questo anniversario un’occasione memorabile per la nostra città.

Prof. Francesco Praticò, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”