Domani, domenica 17 novembre 2024, Siderno darà ufficialmente il via al suo Natale con Christmas Street, un evento che promette di incantare grandi e piccini lungo la suggestiva via Tasso.

Dalle 10:30 del mattino fino alle 22:00, il cuore della città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico natalizio, grazie alla cura e alla creatività di Angela Crupi di Farfalle in Fiore. La manifestazione nasce con l’obiettivo di celebrare lo spirito delle feste e della bellezza del Natale, coinvolgendo non solo la comunità cittadina ma anche tanti visitatori di prossimità.

L’iniziativa gode del supporto delle migliori attività commerciali della Locride, con un contributo speciale dei commercianti di Siderno, che hanno lavorato insieme per realizzare un’esperienza unica. Scenografie e coreografie spettacolari animeranno Christmas Street, artisti provenienti da molte parti del sud Italia, pronti a sorprendere il pubblico con performance coinvolgenti e musica.

Nessun evento natalizio sarebbe completo senza il buon cibo. Gli organizzatori, grazie al contributo costruttivo di attività leader dell’enogastronomia, offriranno ai presenti un’ampia selezione di delizie, creando un’occasione perfetta per vivere la convivialità che caratterizza questo periodo dell’anno.

Christmas Street rappresenta una straordinaria opportunità per immergersi nell’atmosfera natalizia, sostenere le realtà locali e scoprire il fascino unico di Siderno durante le festività.