Gioiosa Ionica, Vincenzo Mazzaferro (Forza Italia): “Una Commissione della Vallata del Torbido per rilanciare Attività produttive, Commercio e Turismo”

“Abbiamo un patrimonio unico che potrebbe essere maggiormente valorizzato”

“È con forte convinzione che intendo avanzare, in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Vallata del Torbido, la proposta di istituire una Commissione dedicata alle Attività Produttive, al Commercio e al Turismo, con la partecipazione attiva di rappresentanti di tutti i comuni aderenti”. Così si esprime il noto imprenditore Vincenzo Mazzaferro, consigliere comunale di Gioiosa Ionica e membro del Consiglio dell’Unione della Vallata del Torbido, sottolineando l’importanza strategica di un’azione coordinata per lo sviluppo economico del territorio, una sinergia per il futuro.

“La nostra Vallata – prosegue Mazzaferro – possiede un patrimonio unico di risorse, competenze e tradizioni nei settori produttivo, commerciale e turistico. Tuttavia, per esprimere il suo potenziale e affrontare le sfide del mercato globale, è fondamentale superare i confini amministrativi e adottare una visione unitaria e condivisa, una programmazione grazie ad una cabina di regia”.

La proposta del consigliere Mazzaferro mira alla creazione di una Commissione che possa agire come un vero e proprio laboratorio di idee e proposte concrete, con diversi obiettivi. Promuovere ad esempio sinergie e collaborazioni tra le imprese e gli operatori dei diversi comuni; identificare e valorizzare le eccellenze locali, creando un brand territoriale forte e riconoscibile; elaborare strategie di marketing territoriale integrate per attrarre investimenti e flussi turistici; sostenere e innovare il tessuto commerciale esistente, incentivando la digitalizzazione e l’adeguamento alle nuove esigenze del mercato. Inoltre concretizzare priorità come pianificare interventi mirati per lo sviluppo del turismo sostenibile, valorizzando le risorse naturali, culturali ed enogastronomiche dell’intera Vallata.

Servirà anche creare un forum di confronto tra amministratori e le varie realtà locali e lavorare per facilitare l’accesso a bandi e finanziamenti tramite progetti intercomunali. “Credo fermamente – prosegue l’imprenditore – che solo attraverso un impegno congiunto e una pianificazione strategica condivisa potremo dare un nuovo impulso all’economia della nostra Vallata. La nuova Commissione rappresenterebbe uno strumento operativo essenziale per trasformare le potenzialità in opportunità concrete di crescita e benessere per tutti i nostri cittadini, programmando anche ad esempio gli eventi in modo da non farli sovrapporre”.

Il Consigliere Mazzaferro si dichiara fiducioso nella sensibilità e nella lungimiranza degli altri membri del Consiglio dell’Unione e conclude “auspicando un sostegno unanime alla mia proposta per avviare quanto prima un percorso virtuoso di sviluppo economico e sociale per l’intera Vallata del Torbido”.