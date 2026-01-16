Gioiosa Ionica (Rc), il senatore Irto agli studenti: “La Costituzione è la bussola per diventare cittadini attivi”

Approdo Calabria

Stamani, nell’Auditorium comunale di Gioiosa Ionica (Rc), il senatore Nicola Irto ha partecipato all’incontro “A lezione di Costituzione italiana”, promosso dal Polo Liceale Locri Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti. Si è trattato di un’occasione di confronto sul significato attuale della Carta costituzionale e sul ruolo delle nuove generazioni nella vita democratica del Paese. L’evento si è aperto con l’introduzione della dirigente scolastica, Carmela Rita Serafino, e con i saluti istituzionali dell’assessore regionale Eulalia Micheli e del vicesindaco e consigliere metropolitano Salvatore Fuda. Ha presentato i lavori il professore Rocco Ermidio, con la moderazione del professore Alfredo Piscioneri, docente di Filosofia e Storia del Polo liceale e redattore di Ciavula.it. Per il suo intervento, il senatore Irto ha scelto un taglio dialogico, partendo dalle domande degli studenti e valorizzando il senso civile dello studio della Costituzione. Il senatore ha richiamato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – “La Repubblica siamo noi e la Costituzione deve essere la nostra guida” – e ha spiegato che la Repubblica non coincide con un luogo distante o con un palazzo riservato agli adulti, perché si esprime nella responsabilità quotidiana delle persone e nel contributo di ciascuno. Irto ha indicato tre direttrici per una cittadinanza attiva che può nascere già in età scolastica: conoscere, partecipare e costruire. Conoscere significa informarsi in modo serio, distinguere i fatti dalle opinioni, sviluppare autonomia critica. Irto ha poi ribadito il valore della conoscenza come strumento di libertà e di consapevolezza, ricordando la sua proposta di legge per incentivare la lettura fin dalla prima infanzia. Partecipare significa vivere con pienezza la scuola e il territorio, frequentare associazioni e spazi culturali, praticare sport, dedicarsi al volontariato, porre domande e pretendere risposte, senza rinunciare al controllo civico sulle decisioni pubbliche. Costruire, infine, significa progettare un futuro migliore e rifiutare l’idea che l’abbandono dei paesi e il depotenziamento dei servizi siano un destino, soprattutto nelle aree interne e nel Mezzogiorno. Nel rispondere alla domanda sul senso autentico della parola “democrazia”, Irto ha sottolineato che il termine non può ridursi a un’etichetta utile a legittimare qualunque scelta. La democrazia, ha detto il senatore, è un sistema di regole e valori che tutela libertà e giustizia, pone limiti al potere, protegge i diritti delle minoranze e impone alle istituzioni il dovere di rispondere ai cittadini. Irto ne ha quindi richiamato i pilastri essenziali: libertà, uguaglianza, partecipazione, legalità e Stato di diritto, competenza e responsabilità. Ha poi evidenziato che la democrazia è anche cultura e si materializza nella qualità dei comportamenti e dello spazio pubblico. Il senatore ha quindi elencato gli articoli della Costituzione che lo ispirano nel ruolo istituzionale: l’articolo 3 sull’uguaglianza sostanziale e sulla rimozione degli ostacoli, l’articolo 32 sul diritto alla salute, l’articolo 9 sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente, l’articolo 4 sul lavoro, l’articolo 34 sulla scuola “aperta a tutti”, l’articolo 21 sulla libertà di espressione e l’articolo 54 sul dovere di esercitare le funzioni pubbliche con “disciplina e onore”. Su quest’ultimo punto, Irto ha rimarcato il valore della sobrietà e del senso della misura, visto che un incarico pubblico comporta responsabilità e serietà. Sul tema della “giovinezza” della Costituzione, Irto ha affermato che la Carta costituzionale conserva una marcata attualità perché contiene un progetto di convivenza fondato su valori che non invecchiano e perché continua a rivolgersi al presente. Il senatore ha poi aggiunto che la Costituzione rimane giovane quando è vissuta come strumento per ridurre disuguaglianze e ingiustizie territoriali e quando entra nelle mani dei ragazzi, che l’attualizzano con lo studio, il confronto e l’esperienza. Questo incontro con gli studenti, preparati, maturi e partecipi, ha confermato il ruolo della scuola come luogo primario di educazione democratica e di crescita civile. 

