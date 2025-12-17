Gioiese, la crisi continua: è il momento di cambiare rotta

DI CLEMENTE CORVO

La sconfitta casalinga contro il Castrovillari ha peggiorato la situazione in classifica della Gioiese, che si trova in una posizione delicata. La squadra potrebbe non avere possibilità di disputare i playout se non cambia rotta.

La scelta dei giocatori è fondamentale

La società sta cercando giocatori da tutta Europa, ma forse è il momento di cambiare strategia. Basta con giocatori che stanno arrivando da tutte le parti d’Europa che sembra che li stiano scegliendo sul Postalmarket. È il momento di puntare sui giocatori capaci, mirati e che veramente possono essere di utilizzo all’obiettivo della Gioiese.

I costi della ricerca di giocatori

La Gioiese sta cercando giocatori in tutta Europa, con aggravio di spese relativi a viaggi aerei, vitto e alloggio, oltre naturalmente agli stipendi. È una strategia costosa e poco efficace, che non ha portato i risultati sperati.

I giocatori di Gioia Tauro potrebbero fare la differenza

I giocatori di Gioia Tauro che hanno già giocato per la Gioiese potrebbero dare una svolta positiva alla squadra e aiutare a mantenere la categoria. È importante considerare le loro capacità e la loro passione per la città.

Un’occasione d’oro per la Gioiese

Attualmente, tante società di calcio stanno smobilitando gli organici per non aver raggiunto gli obiettivi iniziali, e questo significa che ci sono tanti giovani atleti validi disponibili sul mercato. La Gioiese potrebbe approfittare di questa situazione per ingaggiare giocatori di talento, specialmente quelli di Gioia Tauro che potrebbero essere interessati a giocare per la propria città.

Il momento giusto per invertire la rotta

Questo è il momento giusto per la Gioiese per invertire la rotta e cambiare il corso della stagione. Con una squadra più forte e più motivata, la Gioiese potrebbe riuscire a mantenere la categoria e tornare a essere una squadra competitiva.

Lo stadio polivalente: un problema irrisolto e vergognoso

È veramente vergognoso che la seconda città come densità di popolazione, seconda soltanto al capoluogo di provincia Reggio Calabria, non ha uno stadio alla presenza del pubblico. Eppure lo stadio polivalente Pasquale Stagnanelli è lo stadio più importante della provincia dopo il Granillo di Reggio Calabria. La situazione è ancora in attesa di risoluzione e la mancanza di uno stadio adeguato è un problema grave per la città e per la squadra. È auspicabile che le autorità competenti prendano provvedimenti concreti per risolvere al più presto questa situazione.

La Gioiese deve reagire

La Gioiese deve reagire e cambiare strategia se vuole mantenere la categoria. La scelta dei giocatori e la gestione della squadra sono fondamentali per il futuro della società. È il momento di prendere decisioni coraggiose e mirate per salvare la stagione.