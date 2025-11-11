Gioiese, Ficarra: Sono solo un sostituto momentaneo, il mio cuore è all’Under 19

DI CLEMENTE CORVO

Mister Pino Ficarra, allenatore dell’Under 19 della Gioiese, ha voluto precisare che la sua presenza in panchina con la prima squadra domenica scorsa contro l’ Isola Capo Rizzuto è stata solo una momentanea sostituzione dopo l’esonero di Mr. Tuoto. Ficarra ha sottolineato di essere orgoglioso di allenare l’Under 19 della Gioiese, che attualmente è in vetta alla classifica del proprio campionato, e di non avere alcuna intenzione di lasciare la sua posizione nel campionato giovanile.

Ficarra ha anche voluto chiarire che non c’è stato alcun accordo premeditato per sostituire l’allenatore della prima squadra, ma che ha semplicemente risposto alla chiamata della società per aiutare la squadra in un momento di difficoltà.

È importante notare che Ficarra è un allenatore di grande serietà, con grande esperienza e ha già guidato la Gioiese in passato, oltre ad aver allenato altre squadre come la Bagnarese.

Lo stesso si è così espresso :

” Tengo a precisare che io sono stato chiamato un mesetto fa dal Presidente Pulimeni e dal direttore Bagalà per dedicarmi all’ Under 19 e nel momento in cui mi è stata fatta questa proposta io da Gioiese orgoglioso che amo la Gioiese, amo la mia città, Non ho esitato neanche un secondo a dire di sì, fermo restando che il mio impegno era solo ed esclusivamente allenare la prima squadra. In questo momento sto rilasciando questa intervista perché ho letto in alcuni Social che qualcuno ha scritto che era già tutto programmato, Nel senso che il presidente Pulimeni aveva deciso di esonerare Mr Toto perché c’era Ficarra pronto a sostituirlo.

Niente di tutto questo e non è assolutamente vero, perché io ero con l’under e rimarrò con l’under, sono stato chiamato dopo l’esonero di di Mister tuoto sempre dal Presidente Pulimeni a fargli una cortesia dieci giorni e 15 giorni al massimo insieme con il professore Circosta per poter continuare o meglio poter preparare la prima squadra ed io gli ho detto di sì, anche perché la prima squadra Tra le altre cose è formata da gran parte degli under e non ho esitato neanche un minuto neanche in questa circostanza a dire sì.

Ma vorrei dire quello che mi preme principalmente, che non c’era niente di premeditato e né tantomeno Io avevo intenzione di allenare la prima squadra, anche perché se non sarà domani al massimo domenica Io darò anche le dimensioni dalla prima squadra.

Ci tenevo a precisare questo non è una scusa e né tantomeno un rimprovero nei confronti di nessuno ma semplicemente perché avevo detto e ripeto ancora una volta che io sono l’allenatore dell’under e voglio rimanere ad allenare solo ed esclusivamente l’under.