Gioia Tauro vince il bando per arredi didattici innovativi per i nidi d’infanzia

Una notizia importante arriva oggi per il Comune di Gioia Tauro e per l’intera comunità: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente lo scioglimento con esito positivo della riserva relativa all’avviso pubblico per la fornitura di arredi didattici innovativi, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027, finanziato con fondi PNRR e cofinanziato dall’Unione Europea.

Il Comune di Gioia Tauro risulta vincitore del finanziamento per un importo di 288.000 euro, confermandosi protagonista attivo nella programmazione europea a favore dell’infanzia e dell’istruzione.

Un progetto aggregato che premia la collaborazione tra Comuni

Gioia Tauro partecipa al bando nella veste di Comune capofila di un progetto aggregato che coinvolge anche i Comuni di Cittanova e Varapodio, a testimonianza di una visione amministrativa che guarda oltre i confini comunali, puntando sulla cooperazione territoriale come leva di sviluppo condiviso. Il progetto prevede complessivamente 124 posti distribuiti tra nuovi poli per l’infanzia nei tre Comuni:

• Comune di Gioia Tauro: Asilo Nido “San Filippo Neri”, 54 posti; Asilo Nido “Tre Palmenti”, 30 posti

• Comune di Cittanova: Asilo Nido, 40 posti

• Comune di Varapodio: Asilo Nido, 20 posti

Una visione educativa moderna e inclusiva

Le risorse finanziate consentiranno la dotazione di arredi didattici innovativi pensati per supportare il sistema integrato 0-6, introdotto dal D.Lgs. 65/2017, che garantisce pari opportunità educative a tutti i bambini dalla nascita fino ai sei anni. Il progetto immagina spazi educativi accoglienti, inclusivi e stimolanti, nei quali ogni ambiente diventi un piccolo laboratorio capace di favorire la crescita, l’autonomia e la creatività dei bambini, con un linguaggio estetico e funzionale coerente dal nido alla scuola primaria.

Le dichiarazioni

Il Sindaco, Avv. Simona Scarcella:

«Questo risultato è la dimostrazione concreta di cosa significa amministrare con serietà e visione. Gioia Tauro si conferma un Comune capace di intercettare risorse europee importanti, di fare rete con il territorio e di mettere al centro i più piccoli. Sono orgogliosa di guidare una città che non si ferma, che progetta e che costruisce. Questo finanziamento è un regalo al futuro dei nostri bambini.»

L’Assessore alla Cultura e all’Istruzione, Domenica Speranza

« Questo riconoscimento non è frutto del caso. È il risultato di un lavoro lungo, serio, appassionato: ore di studio, di ricerca, di approfondimento normativo e pedagogico per costruire un progetto davvero all’avanguardia, capace di rispondere con precisione e qualità alle richieste del bando. Ci siamo dedicati a questo progetto senza risparmiarci, con la consapevolezza che ogni dettaglio contasse. L’ottenimento del fondo è esattamente il riconoscimento che cercavamo: la conferma che il lavoro giusto, fatto bene e con dedizione, porta i risultati che merita. Ringrazio i Comuni partner di Cittanova e Varapodio, con i quali condividiamo questa bella vittoria, e guardo già avanti: ora dobbiamo onorare questo finanziamento con la stessa cura con cui lo abbiamo conquistato, per offrire ai nostri bambini spazi educativi moderni, inclusivi e davvero pensati per loro.»