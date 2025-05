Gioia Tauro: Una giornata educativa all’insegna del dono e della solidarietà

DI CLEMENTE CORVO

Educare al valore del dono significa gettare le basi per una società più consapevole e umana. È con questo spirito che, presso il Plesso Collodi dell’Istituto Comprensivo “F. Pentimalli – Paolo VI – Campanella” di Gioia Tauro, si è svolta una giornata interamente dedicata alla donazione del sangue, rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente i bambini attraverso elaborati, riflessioni e momenti di ascolto, guidati da interventi qualificati e profondamente educativi. Attraverso un linguaggio semplice e accessibile, è stato trasmesso loro il significato autentico del donare: un atto d’amore, responsabilità e altruismo.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione formativa, confermando il ruolo centrale della scuola nella crescita non solo culturale, ma anche umana e civica degli alunni. Valori come la solidarietà, l’empatia e il rispetto per la vita altrui sono stati al centro di un percorso che ha unito emozione, riflessione e partecipazione attiva.

Presenti all’incontro:

il Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Pirrotta

la Presidente AVIS Comunale di Gioia Tauro, Dott.ssa Emanuela Trimarchi

la Presidente AVIS Provinciale di Reggio Calabria, Dott.ssa Giovanna Micalizzi

il Direttore Sanitario AVIS Gioia Tauro, Dott. Pietro Schirripa

il Referente Regionale del Progetto Scuola AVIS, Dott. Sergio Conti

il Consigliere Comunale AVIS, Cosimo Allera

il Consigliere AVIS Comunale di Gioia Tauro, Franco Luci

La scelta di realizzare l’iniziativa proprio presso il Plesso Collodi è stata accolta con favore e convinzione da tutti i presenti. La manifestazione è stata promossa dall’AVIS, che ha fortemente voluto coinvolgere la nostra scuola in questo percorso di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie, sempre collaborative e presenti, e naturalmente agli alunni, che con entusiasmo e spontaneità hanno saputo trasformare un messaggio importante in un’esperienza concreta e significativa.

Perché il futuro si costruisce anche così: partendo da un disegno, da un sorriso, da un piccolo gesto che racconta il valore immenso della vita.