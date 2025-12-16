Gioia Tauro, un plauso e un “in bocca al lupo” al giovane fumettista gioiese Samuel De Leo

Un sentito plauso e un caloroso in bocca al lupo al piccolo, grande talento gioiese Samuel De Leo, giovane fumettista che da anni porta avanti con passione, costanza e impegno il suo percorso creativo. Un esempio positivo di dedizione e fantasia che rende orgogliosa non solo la sua famiglia, ma l’intera cittadinanza, dimostrando come i sogni coltivati con determinazione possano trasformarsi in opportunità di crescita personale e culturale.

La creatività, l’immaginazione e la curiosità che animano il lavoro di Samuel trovano una naturale sintonia con lo spirito della Giornata Nazionale dello Spazio, istituita dal Governo italiano nel 2021 con l’obiettivo di sensibilizzare e informare cittadini e giovani sui benefici delle attività spaziali nella vita quotidiana e sul ruolo strategico dell’Italia nel settore aerospaziale.

Proprio oggi, martedì 16 dicembre 2025, in occasione di questa importante ricorrenza, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) accoglie studentesse, studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado per un evento speciale pensato per avvicinare le nuove generazioni al mondo dello Spazio e promuovere l’interesse per le discipline STEM.

L’iniziativa si svolge a partire dalle ore 10:00, presso la sede ASI di Roma Tor Vergata, con una mattinata ricca di attività, incontri e scoperte: esperienze interattive, divulgazione scientifica e momenti di intrattenimento educativo pensati per stimolare curiosità, partecipazione e passione per la conoscenza.

Un’occasione preziosa per guardare al futuro con entusiasmo, proprio come fa ogni giorno il giovane Samuel De Leo, esempio virtuoso di come creatività, impegno e visione possano condurre verso nuovi e straordinari orizzonti.