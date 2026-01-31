Gioia Tauro travolge Locri 3-0: la rappresentativa locale si impone con autorità

Di Clemente Corvo

Inizia in maniera brillante il cammino della Rappresentativa Under 14 di Gioia Tauro al memorial Funari. I ragazzi allenati da Tonino Taverniti infatti si sono imposti con un netto 3-0 sul campo di Locri contro i pari età della delegazione jonica. Una gara che si è messa subito in discesa grazie al gol, al 3′, di Gabriele Auddino, abile a superare con un tocco morbido il portiere avversario. I pianigiani riescono ad amministrare il resto della prima frazione senza grandi sussulti, e ad inizio ripresa ecco il raddoppio ad opera di Vincenzo Lania sugli sviluppi di calcio d’angolo. A chiudere i conti ci pensa poco dopo Mathias Multari con un calcio di punizione dalla distanza. Un risultato che non cambia nemmeno dopo la girandola di cambi dei due tecnici. Primi tre punti in cascina dunque per la Delegazione di Gioia che mercoledì 11 febbraio ospiterà la Delegazione di Reggio Calabria per la seconda giornata del torneo, il cui girone verrà chiuso il 25 febbraio in casa della Delegazione di Vibo Valentia.

Un successo frutto dell’impegno e della serietà di tutti e 24 i convocati, sempre presenti ai raduni. Ma anche delle società pianigiane, che hanno dimostrato grande disponibilità mettendo nelle migliori condizioni i giovani atleti e in alcuni casi seguendoli da spettatori interessati anche negli allenamenti e nelle partite ufficiali. Un gruppo, quello che si è forgiato, che ha anche una seconda nota positiva: il rapporto di amicizia che si è instaurato tra i ragazzi di diversi paesi e squadre, sicuramente un aspetto positivo anche dal punto di vista del fair play in campo nelle gare di campionato.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per puntare a superare il girone sud ed accedere alla final four contro la parte nord della Calabria. Un arbitro promettente.

Un grande plauso all’arbitraggio del signor Salvatore Giuseppe, un giovane di 17 anni della sezione di Locri, che ha dimostrato di avere grandi qualità sul campo di gioco a Locri. La sua prestazione è stata pressoché perfetta, con una presenza costante sulle azioni e una capacità di comunicazione con i giocatori che ha permesso di chiarire le varie circostanze di gioco.

Il giovane arbitro ha saputo gestire le fasi della partita con sicurezza e professionalità, dimostrando di essere un talento da seguire. La sua capacità di spiegare i falli ai giocatori in modo chiaro e conciso è stata particolarmente apprezzata, e sicuramente sarà un valore aggiunto per la sua carriera arbitrale.

Siamo convinti che Salvatore Giuseppe abbia un grande futuro davanti a sé e che possa diventare uno degli arbitri più promettenti del panorama calcistico italiano.

Ecco i ragazzi che fanno parte di questo gruppo e lo staff:

1. ROMANO Vincenzo A.S.D. CITTANOVA CALCIO

2. CANNATELLA Angelo NUOVA REAL BAGNARA

3. CARBONE Salvatore NUOVA REAL BAGNARA

4. CREAZZO Costanza NUOVA REAL BAGNARA

5. MINUTOLO Pasquale NUOVA REAL BAGNARA

6. BAGALA Mattia A.S.D. POLISPORTIVA GIOIESE

7. CILONA Mattia A.S.D. POLISPORTIVA GIOIESE

8. MUSSO Carlo A.S.D. POLISPORTIVA GIOIESE

9. CALCOPIETRO Tommaso A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

10. LANIA Vincenzo A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

11. MULTARI Mathias A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

12. VERSACE Antonio A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

13. CEDRO Davide A.S.D. REAL TAURIANOVA

14. AUDDINO Gabriele S.S.D. RIZZICONI

15. CLEMENTE Rocco S.S.D. RIZZICONI

16. FACCIOLO Francesco A.S.D. ROSARNESE

17. LAROSA Maurizio A.S.D. ROSARNESE

18. MEGNA Giuseppe A.S.D. ROSARNESE

19. VINCENZI Giuseppe A.S.D. SPORT PALMI 2018

20. CARUSO Samuel Anton. A.S.D. TAURIANOVA

21. ZITO Francesco Pio A.S.D. TAURIANOVA

22. CAPUTO Nicholas A.S.D. U.S. PALMESE 1912

23. CUZZOLA Gabriele A.S.D. U.S. PALMESE 1912

24. LOMBARDO Mario A.S.D. U.S. PALMESE 1912

STAFF:

Dirigente: Pisano Antonio

Dirigente: Managò Valerio

Dirigente: Corvo Clemente

Allenatore: Taverniti Antonino

Collaboratore: Macrì Armando

Preparatore dei portieri: Rotolo Rocco

Preparatore atletico: Ambrosio Danilo

Addetto Segretaria: Falleti Francesco