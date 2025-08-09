Gioia Tauro, successo straordinario per lo spettacolo “La barba alla morte di Leonida”

CLEMENTE CORVO

Un trionfo di pubblico e cultura nella serata di ieri a Gioia Tauro, dove oltre 200 spettatori hanno gremito piazza Silipigni, nel cuore del centro storico, per assistere allo spettacolo teatrale “La barba alla morte” di Leonida Repaci, magistralmente interpretata dalla Scuola di Recitazione della Calabria di Walter Cordopatri, con la partecipazione straordinaria di Luca Biagini, promosso dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura.

Il teatro all’aperto, gratuito e accessibile a tutti, ha rappresentato un momento di grande partecipazione e valore artistico, confermando la qualità della proposta culturale cittadina.

“Gioia Tauro si dimostra all’altezza della candidatura a Capitale della Cultura, unica in Calabria, con eventi di enorme spessore che incontrano l’entusiasmo e il coinvolgimento dell’intera cittadinanza”, ha dichiarato con soddisfazione l’Assessore alla Cultura Domenica Speranza, al termine della serata.

Lo spettacolo, intenso e coinvolgente, ha saputo fondere tradizione, riflessione storica e passione civile, regalando al pubblico un’esperienza culturale di altissimo livello. Un altro passo importante nel percorso di rilancio culturale della città.