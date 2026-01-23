Gioia Tauro, successo per “Play. Scendi a Giocare con Noi!” nel quartiere Ciambra

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, si è svolto venerdì 23 gennaio alle ore 15.00, nella località Ciambra, l’evento “Play. Scendi a Giocare con Noi!”, Festival dello Sport Educativo di Strada dedicato a bambini e ragazzi, inserito nel progetto #EducationalGames – A Reggio: tutta un’altra partita!.

L’iniziativa , itinerante, ha registrato una ampia partecipazione da parte dei bambini del quartiere Ciambra, che hanno accolto educatori e operatori con entusiasmo, prendendo parte attivamente a giochi, attività sportive e momenti di socializzazione. Il pomeriggio si è concluso con la tradizionale merenda delle 16, trasformata in un’occasione di condivisione e festa.

Nel corso dell’evento, il sindaco Scarcella ha annunciato l’avvio dei centri estivi, che partiranno proprio dal quartiere Ciambra, evidenziando la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in politiche educative e sociali rivolte ai più piccoli. Il primo cittadino, insieme al vicesindaco Totò Parrello e alla delegata alle Politiche Sociali Mariangela

Giovinazzo, ha preso parte attivamente alle attività, giocando a pallone con i bambini, gesto che ha rafforzato il clima di partecipazione e vicinanza alle famiglie del quartiere.

Presente anche il presidente dell’Associazione CSI di Reggio Calabria, Paolo Cicciò, che ha espresso soddisfazione ed emozione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando la capacità dei bambini di collaborare, interagire e fare gruppo in modo spontaneo.

L’evento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’infanzia e l’educazione attraverso lo sport, ponendo le basi per ulteriori attività e progetti che verranno avviati nei prossimi mesi.

Seguiranno aggiornamenti.