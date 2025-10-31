Gioia Tauro, SP1: muro pericoloso, la Città Metropolitana intervenga

DI CLEMENTE CORVO

Un muro adiacente alla corsia di marcia della SP1, che collega Gioia Tauro con numerosi paesi della Piana, rappresenta un grave rischio per la sicurezza di persone e cose. La strada è molto trafficata da ciclisti, motociclisti, mezzi pesanti e autovetture, e purtroppo si verificano quotidianamente incidenti.

Segnalazioni e richieste di intervento

Sono arrivate numerose segnalazioni di pericolo e di incidenti, e sarebbe opportuno che la Città Metropolitana intervenisse per mettere in sicurezza questo tratto di strada. La mancanza di interventi nonostante le precedenti sollecitazioni è preoccupante e sottolinea la necessità di azioni concrete per prevenire ulteriori incidenti. Priorità alla sicurezza.

La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere la priorità assoluta, soprattutto in zone ad alto traffico come la SP1. È fondamentale che la Città Metropolitana prenda misure concrete per garantire la sicurezza dei conducenti e dei pedoni e prevenire ulteriori incidenti.

Sarebbe opportuno che la Città Metropolitana elimini immediatamente il muro adiacente alla corsia di marcia della SP1, poiché non ha alcuna funzione di esistere e rappresenta un grave rischio per la sicurezza di persone e cose. La sua rimozione permetterebbe di prevenire ulteriori incidenti e garantirebbe la sicurezza dei conducenti e dei pedoni che utilizzano quotidianamente la strada.

Le foto allegate sono eloquenti e illustrano chiaramente la pericolosità della situazione sulla SP1, dimostrando l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza di tutti.