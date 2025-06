“Gioia Tauro, segnaletica stradale per una maggiore sicurezza”, causa mancanza di segnaletica verticale e orizzontale adeguata, specialmente negli incroci più pericolosi

L’Avis di Santa Cristina- Lubrichi non si ferma al dono del sangueL’associazione ha proposto in data 14.06.2025 sia ai donatori che ai cittadini un’iniziativafondamentale per la sicurezza di tutti: si tratta del corso di formazione BLSD (Basic LifeSupport and Defibrillation), tenuto dai medici dell’Ente “Blu Corporation” accreditato pressoil Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie Regione […]