Gioia Tauro, scherzo di Halloween finisce con l’intervento dei Carabinieri. IN ESCLUSIVA IL VIDEO

Scherzo di Halloween finisce con l’intervento dei Carabinieri.

DI CLEMENTE CORVO

Ieri sera, intorno alle 23,44, durante la festa di Halloween, un gruppo di ragazzi e ragazze ha organizzato uno scherzo presso l’area di servizio Oilex, vicino allo svincolo autostradale di Gioia Tauro. I giovani, mascherati con maschere di Halloween e armati di martelli finti e altri attrezzi, hanno spaventato molti automobilisti che si sono fermati per fare rifornimento di carburante.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, armi in pugno, e hanno immobilizzato i ragazzi. Solo dopo l’intervento di altri giovani che hanno spiegato che si trattava di uno scherzo di Halloween, i Carabinieri hanno capito la situazione e hanno liberato i ragazzi.

Un finale positivo

Fortunatamente, non ci sono stati danni o conseguenze gravi. I Carabinieri hanno dimostrato professionalità e capacità di intervento, riuscendo a gestire la situazione senza creare danni irreversibili.

Un monito per i giovani

E’ giusto festeggiare e divertirsi nel giorno di Halloween, ma è importante sapere anche come scherzare senza mettere a rischio la sicurezza altrui. Scherzi così pesanti potrebbero scaturire in situazioni veramente irreparabili, quindi è fondamentale essere responsabili e pensare alle conseguenze delle proprie azioni.

Complimenti ai Carabinieri

Complimenti militari dei Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente e hanno gestito la situazione con professionalità e sensibilità. La loro capacità di intervento e di capire la situazione è stata davvero encomiabile.

