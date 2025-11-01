Approdo Calabria

Gioia Tauro, scherzo di Halloween finisce con l’intervento dei Carabinieri. IN ESCLUSIVA IL VIDEO

Nov 01, 2025 - redazione

Scherzo di Halloween finisce con l’intervento dei Carabinieri.

DI CLEMENTE CORVO

Ieri sera, intorno alle 23,44, durante la festa di Halloween, un gruppo di ragazzi e ragazze ha organizzato uno scherzo presso l’area di servizio Oilex, vicino allo svincolo autostradale di Gioia Tauro. I giovani, mascherati con maschere di Halloween e armati di martelli finti e altri attrezzi, hanno spaventato molti automobilisti che si sono fermati per fare rifornimento di carburante.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, armi in pugno, e hanno immobilizzato i ragazzi. Solo dopo l’intervento di altri giovani che hanno spiegato che si trattava di uno scherzo di Halloween, i Carabinieri hanno capito la situazione e hanno liberato i ragazzi.

Un finale positivo

Fortunatamente, non ci sono stati danni o conseguenze gravi. I Carabinieri hanno dimostrato professionalità e capacità di intervento, riuscendo a gestire la situazione senza creare danni irreversibili.

Un monito per i giovani

E’ giusto festeggiare e divertirsi nel giorno di Halloween, ma è importante sapere anche come scherzare senza mettere a rischio la sicurezza altrui. Scherzi così pesanti potrebbero scaturire in situazioni veramente irreparabili, quindi è fondamentale essere responsabili e pensare alle conseguenze delle proprie azioni.

Complimenti ai Carabinieri

Complimenti militari dei Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente e hanno gestito la situazione con professionalità e sensibilità. La loro capacità di intervento e di capire la situazione è stata davvero encomiabile.

