Gioia Tauro punta ancora sull’internazionalizzazione: avviato il progetto per l’insegnamento della lingua araba aperto anche agli italiani

Grazie a una significativa e sinergica collaborazione istituzionale tra il Comune di Gioia Tauro, nella persona della Sindaca Avv. Simona Scarcella, il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, Avv. Domenico Naccari, il Dirigente scolastico Prof. Domenico Pirrotta dell’Istituto Comprensivo “F. Pentimalli – Paolo VI Campanella”, la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Katia Pugliese, il Presidente della Comunità Islamica di Gioia Tauro Omar Babbah, il Tesoriere della Comunità Assad Abdellatif, e l’Avv. Giuseppe Saletta, Consulente del Consolato Onorario del Marocco in Calabria, è stato autorizzato l’utilizzo di alcune aule scolastiche per l’avvio del corso di lingua araba, rivolto non solo ai cittadini di origine marocchina o straniera, ma aperto anche agli italiani.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una città sempre più inclusiva, moderna e capace di favorire il dialogo interculturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Lo studio della lingua araba – oggi tra le più diffuse al mondo – costituisce un valore aggiunto sia sul piano culturale che su quello educativo e professionale.

La Sindaca di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, ha dichiarato:

«L’integrazione vera passa attraverso la conoscenza reciproca. Offrire a tutti, anche ai cittadini italiani, la possibilità di studiare la lingua araba significa investire in una città più aperta, più colta e più consapevole del proprio ruolo nel Mediterraneo. È un passo che conferma la vocazione internazionale di Gioia Tauro».

Il Console Onorario del Regno del Marocco in Calabria, Avv. Domenico Naccari, ha aggiunto:

«Questa iniziativa rappresenta un ponte culturale tra le nostre comunità. La lingua è il primo strumento di dialogo, comprensione e crescita. Ringrazio la Sindaca, la scuola e la Comunità islamica per una collaborazione che dimostra quanto Gioia Tauro sia oggi un modello di convivenza e cooperazione nel cuore del Mediterraneo».

L’apertura del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria a Gioia Tauro ha rafforzato il ruolo della città come polo internazionale. Con questo nuovo percorso formativo, Gioia Tauro conferma la propria vocazione all’incontro tra popoli, culture e religioni diverse, promuovendo integrazione, conoscenza e sviluppo civile.

L’Amministrazione comunale, il Consolato Onorario, la scuola e la Comunità islamica continueranno a lavorare insieme per favorire iniziative educative e culturali capaci di costruire una società più coesa e dialogante.