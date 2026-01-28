Gioia Tauro presenta candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026

Si terrà lunedì 2 febbraio, alle ore 11.30, presso la Sala Fallara, la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Gioia Tauro a Capitale Italiana del Mare 2026.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gioia Tauro, con il sindaco Simona Scarcella e l’assessore alla Cultura Domenica Speranza, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e con il sostegno della Regione Calabria.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le linee guida della candidatura, che pone al centro il mare come elemento strategico per lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio. L’obiettivo è valorizzare il ruolo di Gioia Tauro quale snodo portuale di rilevanza mediterranea e modello di integrazione tra porto, città e comunità, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione.

La candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 rappresenta un’opportunità di rilancio e promozione dell’identità marittima della città su scala nazionale.