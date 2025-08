Gioia Tauro: Ospedale abbandonato, reparti chiusi, poliambulatori inesistenti , cittadini senza diritti. Chi risponde alle nostre esigenze?

Gioia Tauro senza servizi:

I cittadini devono recarsi altrove per il medico di base!

DI CLEMENTE CORVO

La città di Gioia Tauro sta aspettando risposte concrete dai politici regionali e nazionali. Dopo le dimissioni a sorpresa del presidente della Calabria Roberto Occhiuto, la popolazione calabrese si appresta a votare nelle prossime consultazioni regionali. Ma prima di andare alle urne, i cittadini di Gioia Tauro chiedono ai politici di spiegare cosa è stato fatto per risolvere i problemi della città.

*Gioia Tauro: la città che non può più aspettare*

La città di Gioia Tauro è stanca di aspettare. Stanca di aspettare che i politici si ricordino di lei, stanca di aspettare che i servizi essenziali vengano ripristinati, stanca di aspettare che la sua voce venga ascoltata. La stessa è la seconda città più popolosa della provincia e merita di avere servizi sanitari adeguati, ma finora non ha ricevuto nulla se non promesse vuote e progetti mai realizzati.

*L’ospedale di Gioia Tauro: un caso di abbandono*

L’ospedale di Gioia Tauro è un esempio lampante dell’abbandono in cui versa la città. I reparti sono stati chiusi e abbandonati, i poliambulatori sono stati smantellati e i cittadini sono costretti a recarsi nelle città limitrofe per ricevere assistenza medica. Come mai non si è fatto nulla per ripristinare questi servizi essenziali? Come mai i politici hanno ignorato le esigenze della città e hanno preferito occuparsi di altri interessi?

*La richiesta dei cittadini: fatti concreti*

I cittadini di Gioia Tauro chiedono ai politici di fare fatti concreti. Vogliono vedere il ripristino degli ambulatori, dei servizi e dei reparti che sono stati cancellati. Vogliono che i politici si occupino dei problemi reali della città, invece di fare grandi orazioni e promesse irrealistiche. La città di Gioia Tauro non ha bisogno di parole vuote, ma di azioni concrete che migliorino la qualità della vita dei suoi cittadini.

*La città di Gioia Tauro merita rispetto*

La città di Gioia Tauro merita rispetto. Merita che i politici si occupino seriamente delle sue esigenze e lavorino per migliorare la qualità della vita nella città. Merita di avere servizi sanitari adeguati, di avere infrastrutture moderne e di avere opportunità di lavoro e di sviluppo. La città non può più aspettare, è tempo di fatti concreti.

*Un appello ai politici*

Ai politici che si apprestano a scendere in campo per le prossime consultazioni regionali, i cittadini di Gioia Tauro lanciano un appello: ascoltate le nostre esigenze, occupatevi dei nostri problemi e fate fatti concreti. La città di Gioia Tauro non voterà per promesse vuote, ma per azioni concrete che migliorino la sua vita. È tempo di cambiare, è tempo di agire.

*Gioia Tauro: una città senza diritti*

La città di Gioia Tauro è una città senza diritti. I cittadini non hanno la possibilità di richiedere un cambio medico o di effettuare la richiesta di un medico di base senza dover andare nei paesi limitrofi. Questa è una situazione inaccettabile, che dimostra come la città sia stata abbandonata a se stessa.

*Una situazione di normalità?*

Ma è questa la normalità? È normale che i cittadini di Gioia Tauro debbano rinunciare ai loro diritti più fondamentali solo perché vivono in una città che sembra essere stata dimenticata? La risposta è no. La città di Gioia Tauro merita di più, merita di avere servizi adeguati e di poter esercitare i propri diritti senza dover affrontare difficoltà insormontabili.

*I politici: solo alla ricerca di voti?*

Sembra che i politici siano solo alla ricerca di voti, senza curarsi delle reali esigenze della città. Ma i cittadini di Gioia Tauro non sono disposti a essere ingannati ancora. Vogliono vedere azioni concrete, vogliono vedere che i loro diritti siano rispettati e che la città sia trattata con dignità.

*Una città che chiede giustizia*

La città di chiede giustizia. Chiede che i suoi diritti siano rispettati, che i servizi essenziali siano garantiti e che la stessa sia trattata con dignità. I cittadini di Gioia Tauro non sono più disposti a tollerare la situazione attuale e chiedono ai politici di prendere seriamente in considerazione le loro esigenze.

*È tempo di cambiare*

È tempo di cambiare. La città di Gioia Tauro merita di meglio, merita di avere una classe politica che si occupi seriamente delle sue esigenze e che lavori per migliorare la qualità della vita nella città. I cittadini di Gioia Tauro sono pronti a pretendere i loro diritti e a chiedere giustizia. È tempo di ascoltare la loro voce.