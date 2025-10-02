Gioia Tauro, nella Via Asmara, tonnellate di rifiuti a due passi dalla scuola dell’infanzia

Riceviamo e pubblichiamo

Via Asmara a Gioia Tauro: una situazione inammissibile nel cuore della città.

La città di Gioia Tauro è alle prese con un problema grave e inammissibile: la presenza di Tonnellate di rifiuti in via Asmara, proprio al centro della città e nel cuore di Gioia Tauro. Questa via, che collega via Lo Moro alla strada provinciale SP 18, è un importante snodo per la città, ma è anche un’area gravemente compromessa dalla presenza di materiali abbandonati. La situazione è grave:

– I rifiuti sono depositati in quantità elevate e stanno addirittura invadendo la strada.

– Il muro di contenimento che delimita l’area è pericolante e rischia di crollare.

– Le famiglie che vivono nei palazzi limitrofi sono esposte a un’aria irrespirabile .

– La presenza di una scuola dell’infanzia nelle vicinanze rende la situazione ancora più critica. È necessario intervenire:

– È urgente che le autorità locali prendano provvedimenti per riqualificare e pulire l’area.

– È necessario rimuovere le tonnellate di materiali e ripristinare un ambiente sicuro per i residenti.

– È importante che le famiglie e i bambini siano protetti da questo tipo di inquinamento.

Un appello alle autorità:

– È giunto il momento che le autorità locali si impegnino a risolvere questo problema una volta per tutte.

– È necessario che si prendano misure immediate per migliorare la situazione e garantire la salute e la sicurezza dei residenti.

La situazione in via Asmara a Gioia Tauro è inammissibile e richiede un intervento urgente. È necessario che le autorità locali prendano provvedimenti per risolvere questo problema e garantire un ambiente sicuro e sano per i residenti.