Gioia Tauro, morte Altomonte, Nini Sprizzi : “Cosimino un protagonista della sinistra nel nostro territorio “

Leggo con grande dispiacere la triste notizia della morte del carissimo compagno Cosimino Altomonte.

Cosimino è stato un importante protagonista della vicenda politica della Piana di Gioia Tauro e segnatamente della città di Gioia, dove è stato consigliere comunale per decine di anni. Lo conobbi a metà degli anni ’70,

quando sono rientrato in Calabria dopo i miei studi universitari. Me lo presentò un altro compagno

protagonista della storia politica del Pci nella Piana, il compagno Pippo Tropeano. Pippo parlava di Cosimino

come di un importante protagonista della politica, delle lotte sociali è sindacali della nostra zona, sin da quegli anni. Ed effettivamente, lui era un importante componente del gruppo dirigente del partito e del sindacato CGIL della Piana. A lui

sono legati tanti ricordi, sulle questioni che riguardano le lotte per l’industrializzazione, per il porto

di Gioia, per l’utilizzazione dell’area industriale, insomma per lo sviluppo produttivo della nostra Piana. Quando c’era da lottare per la nostra terra, Cosimino era sempre presente.

L’ultima volta che l’ho visto a Gioia, risale a più di un anno fa.

Negli ultimi tempi, non mi è capitato di rivederlo, credo si sia ritirato a casa, ed abbia iniziato a diradare le sue uscite in città. Penso che Gioia Tauro, con

lui, abbia perso un vero protagonista della storia cittadina, ed i compagni, hanno perso un carissimo, leale amico, una

personalità veramente rappresentativa della politica e della sinistra gioiose. Ai familiari ed ai compagni di

Gioia Tauro, giungano le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace, Cosimino, un ultimo abbraccio.