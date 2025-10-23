Gioia Tauro, Lutto cittadino per la morte del piccolo Nicodemo Zito a soli 8 anni

Nella giornata del 20 ottobre 2025 è deceduto il piccolo Nicodemo Zito di anni 8,

dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre giocava con i suoi due fratellini,

lasciando un vuoto profondo e incolmabile nella sua famiglia e in tutta la comunità gioiese ;

DATO ATTO Che l’Amministrazione Comunale con sconcerto e profondo dolore ha appreso la

notizia della morte e si stringe alla famiglia Zito, manifestando affetto, vicinanza e solidarietà in

questo momento di immenso dolore;

ATTESO che la drammaticità dell’evento, ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza

e pertanto l’Amministrazione comunale di Gioia Tauro ha inteso proclamare il lutto cittadino per il

giorno in cui saranno celebrate le esequie del piccolo Nicodemo, in segno di cordoglio della

comunità tutta per la prematura tragica scomparsa;

CONSIDERATO che è doveroso esprimere pubblicamente la partecipazione al lutto che ha colpito

l’intera città, quale segno tangibile di condivisione e solidarietà;

RITENUTO DOVEROSO interpretare l’immenso dolore che ha colpito la cittadinanza e il profondo

sconforto emotivo di una collettività ferita per la perdita prematura di un’anima innocente, dando,

al contempo, un segnale tangibile di vicinanza della Comunità gioiese ai suoi cari,

incommensurabilmente segnati dalla prematura, struggente perdita;

RITENUTO, altresì, di rendere omaggio al piccolo Nicodemo Zito, accogliendone le spoglie nella

Sala Consiliare “Antonino Scopelliti”, sita al piano terra della Casa comunale “Giovanni Falcone”, via

Stesicoro, dove sarà allestita la camera ardente, fino alla celebrazione religiosa delle esequie, in

modo tale da consentire l’accesso a tutti coloro i quali vorranno rendere omaggio al piccolo;

Visti gli artt. 2 e 118 Cost.;

Visto l’art. 54, D. Lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni dianzi riportate

O R D I N A

la proclamazione del lutto cittadino per la data della celebrazione dei funerali del piccolo

NICODEMO ZITO, simbolo del rispetto e della partecipazione della Città di Gioia Tauro al doloroso

evento;

NICODEMO ZITO, simbolo del rispetto e della partecipazione della Città di Gioia Tauro al doloroso evento; l’allestimento della camera ardente accessibile a tutti presso la Sala Consiliare Antonino Scopelliti,

sita al piano terra della Casa comunale Giovanni Falcone, via Stesicoro;

sita al piano terra della Casa comunale Giovanni Falcone, via Stesicoro; La presenza del Gonfalone Comunale e di una corona floreale dell’Amministrazione Comunale alle

esequie;

esequie; la sospensione delle manifestazioni pubbliche eventualmente programmate sul territorio

comunale, in vigenza della presente ordinanza;

comunale, in vigenza della presente ordinanza; la chiusura al pubblico degli uffici comunali per la stessa data;

l’esposizione delle bandiere abbrunate o a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti i pubblici uffici

presenti sul territorio di competenza;

presenti sul territorio di competenza; la chiusura di tutte le scuole del territorio in segno di rispetto e partecipazione della collettività

che piange per la perdita di un bambino;

I N V I T A

la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e i titolari di attività commerciali ad abbassare le

serrande dei locali, in segno di lutto, durante la celebrazione del rito funebre;

altresì, la Comunità tutta a sospendere le attività ludico ricreative non compatibili con le

predette prerogative del lutto cittadino.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza sul albo pretorio e sul sito internet istituzionale del

Comune ai sensi del D.lgs 33/2013;

La trasmissione alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Polizia Locale del Comune, a tutte le

Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale, nonché ai Dirigenti Scolastici.

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della presente

Ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Simona Scarcella