Gioia Tauro, la sindaca Simona Scarcella parla dopo l’arrivo della commissione d’accesso antimafia. VIDEOINTERVISTA

Care amiche e cari amici,scrivo questo messaggio con emozione, senso di responsabilità e una rinnovata determinazione.Ho scelto di candidarmi a sindaco del nostro paese con la lista “Radici e Orizzonti”.Per me questo non è un semplice inizio. È un ritorno.Un ritorno che nasce da una storia che molti di voi conoscono, perché ho già avuto […]