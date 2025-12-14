Gioia Tauro, La Luce della Pace giunge nella Piana degli Ulivi

La Luce della Pace giunge nella Piana degli Ulivi

DI CLEMENTE CORVO

Anche quest’anno la “Luce della Pace”, la fiamma che arde ininterrottamente da 2.025 anni nella Basilica della Natività di Betlemme, è giunta nella nostra zona “Piana degli Ulivi”, portando con sé un messaggio di speranza e fratellanza in vista del Natale.

I gruppi scout della zona ( Gioia Tauro 1, Palmi 1, Palmi 2, Rosarno 1, Rosarno2, Taurianova 1 e Polistena 1) si sono riuniti a Polistena così come riferitoci da Vincenzo Sergio capo scout, per accogliere questa fiaccola simbolica, che è stata portata da una delegazione che l’aveva ricevuta poco prima alla stazione di Rosarno. La cerimonia di accoglienza ha visto la partecipazione di numerosi giovani scout, gruppi di Azione Cattolica, genitori dei ragazzi e chiunque abbia voluto avvicinarsi. La fiamma è stata accolta con commozione e senso di responsabilità, perché, come dice il canto intonato dai gruppi, “non è vana speranza, cambierà”.

La tradizione della Luce della Pace, che ogni anno viene prelevata dalla grotta della Natività e distribuita in tutto il mondo dagli scout, rappresenta un gesto di unità che supera confini e differenze e da speranza di pace e serenità.

La fiamma, custodita gelosamente durante il viaggio, è stata poi condivisa tra i partecipanti, che la porteranno nelle proprie comunità per illuminare le celebrazioni natalizie.

L’iniziativa degli scout così come sottolineato da Vincenzo Sergio, conferma ancora una volta il loro impegno nel diffondere valori di pace e solidarietà sul territorio, mantenendo viva una tradizione che unisce milioni di persone in tutto il mondo.

La Luce della Pace di Betlemme ha fatto anche scalo alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro sabato scorso, portando un messaggio di pace e fraternità in questo periodo natalizio.

La fiaccola è stata accolta dal sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella, alle ore 16:30, con l’arrivo dell’Intercity. Questo simbolo di pace e speranza è un augurio per tutta la comunità di Gioia Tauro e della Piana, affinché possa essere un anno di pace e prosperità per tutti.

Speriamo che questa luce proveniente da Betlemme arrivata nella stazione ferroviaria di Gioia Tauro, possa accendere tra l’altro le menti di chi fino a oggi non ha dato la giusta luce alla stazione di Gioia Tauro, in particolare per quanto riguarda la mancata fermata dei treni di alta velocità. Speriamo che questo sia di auspicio per l’anno prossimo, ad illuminare le menti chi di competenza per dare la vera luce brillante alla stazione di Gioia Tauro.

La Luce della Pace di Betlemme è un messaggio di speranza e di rinconciliazione, che ci ricorda l’importanza della pace e della fraternità in un mondo che ne ha sempre più bisogno. Speriamo che questo messaggio possa essere accolto e condiviso da tutta la comunità, per creare un futuro più luminoso e più giusto per tutti.

