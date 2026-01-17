Gioia Tauro, la lotta per l’Alta Velocità si arena nel silenzio

DI CLEMENTE CORVO

La grande determinazione vista nel Consiglio Comunale del 3 dicembre 2024 sembra essere svanita nel nulla. L’intervento appassionato e deciso dei consiglieri comunali di maggioranza, che avevano sottolineato l’importanza della stazione di Gioia Tauro e la necessità di ottenere le fermate dei treni ad alta velocità, è stato seguito da un silenzio tombale.

Nonostante le promesse e gli impegni presi, nulla sembra essere stato fatto dall’ultimo Consiglio Comunale. La stazione di Gioia Tauro, che aveva ricevuto un importante riconoscimento per le sue infrastrutture moderne e la sua posizione strategica, sembra essere stata dimenticata.

In questo contesto, è fondamentale che la minoranza si faccia sentire e che insieme ai consiglieri comunali di maggioranza, nel prossimo Consiglio Comunale, proponga di inserire come punto all’ordine del giorno proprio l’aspetto della fermata alta velocità. È necessario far vedere all’intera città di Gioia Tauro qual è la volontà e la posizione di tutti rispetto alla fermata dei treni alta velocità e cosa si è fatto dall’ultimo Consiglio Comunale del dicembre 24 ad oggi.

La popolazione di Gioia Tauro merita di sapere cosa sta succedendo e cosa si sta facendo per ottenere le fermate dei treni ad alta velocità. È tempo di riaccendere la fiamma della determinazione e di lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune.