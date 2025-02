Gioia Tauro, istituite borse di studio per gli studenti più meritevoli

In relazione alle dichiarazioni rese alla stampa in merito all’incontro di calcio “A.s.d. Taurianova Academy – Rizziconi”, disputato in assenza di pubblico, dal Sindaco diTaurianova,Avv.Biasi,e dai Dirigenti delle due Società, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. Attualmente, loStadio“T.Battaglia”diTaurianovanon risulta essere stato oggetto dispecificaepreventiva valutazionetecnica da parte della Commissione comunale di vigilanza per i locali di […]