Gioia Tauro, incontro tra l’Amministrazione Comunale e la delegazione ex internati lager nazisti

Nel pomeriggio di ieri 28 gennaio ’26, presso la sede del Comune di Gioia Tauro, si è svolto un incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale e la delegazione dell’ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti.

La delegazione era guidata dalla Presidente nazionale dell’ANEI, Anna Maria Sambuco, presente in Calabria per la Settimana della Memoria, accompagnata dal Presidente metropolitano di Reggio Calabria, Nicola Marazzita. La visita rientra nel programma delle celebrazioni promosse dalla sezione ANEI di Reggio Calabria, dedicate alla memoria degli Internati Militari Italiani (IMI).

Ad accogliere la delegazione ANEI sono stati il Sindaco Simona Scarcella, il Vicesindaco Antonino Parrello e l’Assessore alla Cultura Domenica Speranza, che ha curato con instancabile impegno tutte le iniziative promosse a Gioia Tauro per la valorizzazione della memoria degli IMI.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale per il recupero della memoria storica degli internati militari originari di Gioia Tauro, attraverso:

• la ricerca degli IMI del territorio;

• la consegna delle pergamene commemorative ai familiari;

• la richiesta delle Medaglie d’Onore al Presidente della Repubblica, che saranno consegnate il prossimo 20 settembre, in occasione della Giornata nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti.

Durante la visita, la Presidente nazionale Anna Maria Sambuco ha fatto omaggio al Sindaco Simona Scarcella di una pubblicazione dedicata all’arte prodotta dagli internati nei lager nazisti, quale testimonianza della resistenza morale e della dignità degli IMI durante la prigionia.

«Essere oggi a Gioia Tauro – ha dichiarato la Presidente nazionale ANEI Anna Maria Sambuco – significa riconoscere pubblicamente il valore di un’amministrazione che ha scelto di non dimenticare. La memoria degli Internati Militari Italiani non è una memoria marginale, ma una parte fondamentale della storia della Resistenza italiana. Qui si sta compiendo un lavoro serio, concreto e profondamente civile».

Il Presidente metropolitano ANEI, Nicola Marazzita, ha evidenziato il significato dell’incontro:

«L’ANEI dell’area metropolitana di Reggio Calabria ha trovato nel Comune di Gioia Tauro un interlocutore sensibile e attento. Grazie all’impegno dell’assessore Domenica Speranza, è stato possibile ricostruire storie, individuare famiglie e restituire dignità a uomini che per troppo tempo sono rimasti nell’ombra della storia ufficiale».

Parole di gratitudine sono state espresse anche dal Sindaco Simona Scarcella:

«Accogliere la Presidente nazionale dell’ANEI è per la nostra città un onore e una responsabilità. Il lavoro svolto sulla memoria degli Internati Militari Italiani rappresenta un atto di giustizia storica verso cittadini di Gioia Tauro che hanno pagato con la prigionia e la sofferenza la scelta di non aderire al nazifascismo».

L’Amministrazione comunale ha infine ribadito la volontà di proseguire il percorso intrapreso, in collaborazione con l’ANEI, affinché la memoria degli Internati Militari Italiani diventi patrimonio condiviso, soprattutto per le giovani generazioni.