Gioia Tauro, in campo per dire “No” alla violenza contro le donne

DI CLEMENTE CORVO

Domani 25 Novembre 2025 ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro, in collaborazione con la LND, Delegazione di Gioia Tauro, presieduta da Antonio Pisano (Lega Nazionale Dilettanti) , l’ASD Crazy Lions DI Franco Ritrovato e la sezione AIA di Taurianova presieduta dal presidente Adriano Polifrone, sarà presente alla manifestazione con la relativa designazione arbitrale .

Siete tutti invitati a partecipare a un evento speciale per lanciare un messaggio forte e chiaro: Diamo un calcio al femminicidio!

Sarà un momento di sport e solidarietà, una Partita di Calcio a 5 Femminile che vedrà sfidarsi:

📍25 Novembre 2025

Ora: 16:00

Campetti Zappia, Contrada Morrone (dietro EUROSPIN)

“Non rimanere da SOLA, vinciamo INSIEME contro la violenza”

Durante la manifestazione, sarà possibile sostenere una causa fondamentale: con una donazione, potrete supportare il Centro Antiviolenza Comunale “ROSARIO LIVATINO”.

Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di impegno civile e divertimento!