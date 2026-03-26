Gioia Tauro, il sindaco Scarcella, “Caccia”, dalla maggioranza il consigliere Enzo Filippone
Mar 26, 2026 - redazione
In riferimento alla nota pubblicata in data 24 marzo 2026 sulla pagina ufficiale del Comune, ritengo necessario intervenire per ristabilire con chiarezza i fatti.
Non ho ricevuto alcuna comunicazione preventiva, né sono stato coinvolto nel confronto politico e amministrativo che ha condotto alla redazione e alla diffusione del documento. Parimenti, non ho avuto modo di visionarne o approvarne il contenuto.
La presenza del mio nominativo tra i firmatari, in qualità di Consigliere Comunale di Maggioranza, è avvenuta dunque in assenza di qualsiasi mia conoscenza o condivisione.
Per tali ragioni, mi dissocio formalmente dalla suddetta comunicazione.
Ho già richiesto all’Amministrazione i necessari chiarimenti e l’accesso alla documentazione relativa alla vicenda, ribadendo con fermezza che non è accettabile attribuire posizioni politiche a mio nome senza un previo coinvolgimento e una esplicita autorizzazione.
Mi è stato inoltre comunicato che, per decisione assunta dall’Amministrazione — ad eccezione della Consigliera Giusy Magno — non vengo più considerato parte della maggioranza. Una scelta di cui prendo atto, riservandomi ogni ulteriore valutazione politica nelle sedi opportune.
— Vincenzo Filippone
Consigliere Comunale