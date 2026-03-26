Gioia Tauro, il sindaco Scarcella, “Caccia”, dalla maggioranza il consigliere Enzo Filippone

In riferimento alla nota pubblicata in data 24 marzo 2026 sulla pagina ufficiale del Comune, ritengo necessario intervenire per ristabilire con chiarezza i fatti.

Non ho ricevuto alcuna comunicazione preventiva, né sono stato coinvolto nel confronto politico e amministrativo che ha condotto alla redazione e alla diffusione del documento. Parimenti, non ho avuto modo di visionarne o approvarne il contenuto.

La presenza del mio nominativo tra i firmatari, in qualità di Consigliere Comunale di Maggioranza, è avvenuta dunque in assenza di qualsiasi mia conoscenza o condivisione.

Per tali ragioni, mi dissocio formalmente dalla suddetta comunicazione.

Ho già richiesto all’Amministrazione i necessari chiarimenti e l’accesso alla documentazione relativa alla vicenda, ribadendo con fermezza che non è accettabile attribuire posizioni politiche a mio nome senza un previo coinvolgimento e una esplicita autorizzazione.

Mi è stato inoltre comunicato che, per decisione assunta dall’Amministrazione — ad eccezione della Consigliera Giusy Magno — non vengo più considerato parte della maggioranza. Una scelta di cui prendo atto, riservandomi ogni ulteriore valutazione politica nelle sedi opportune.

— Vincenzo Filippone

Consigliere Comunale

