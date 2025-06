Gioia Tauro, il Milan Club Gioia Tauro desidera esprimere la propria solidarietà all’Inter Club

Il Milan Club Gioia Tauro desidera esprimere la propria solidarietà all’Inter Club Gioia Tauro in seguito ai deplorevoli fatti accaduti subito dopo il fischio finale della finale di UEFA Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain.

Condanniamo fermamente qualsiasi gesto di violenza o intolleranza e invitiamo tutti i tifosi, indipendentemente dalla squadra del cuore, a non oltrepassare mai i limiti della goliardia e del sano sfottò calcistico.

Gli incidenti verificatisi non solo danneggiano l’immagine della nostra città, ma sono anche in totale antitesi con i valori dello sport, che da sempre è simbolo di rispetto reciproco e sana competizione.

È responsabilità di tutti noi tifosi sforzarci di rispettare questi principi fondamentali.

Teniamo a sottolineare con forza che nessuno dei nostri tesserati è stato coinvolto nei disordini.

Il Milan Club Gioia Tauro ribadisce il proprio impegno per un tifo leale, civile e rispettoso, convinto che il tifo debba essere un momento di celebrazione e di unione tra le diverse tifoserie, non di divisione e conflitto.

La rivalità sana è una parte essenziale del gioco, ma deve sempre mantenersi entro i confini del rispetto reciproco.

Invitiamo tutti gli appassionati a mantenere sempre e in qualsiasi occasione, comportamenti esemplari e a ricordare che il calcio è, prima di tutto, una passione che ha il potere di unirci.

In questo spirito, ci uniamo a quanto già espresso dall’Inter Club Gioia Tauro per una maggiore responsabilità da parte di tutti, appartenenti ai Club e non.

Forza Milan!