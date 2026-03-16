Gioia Tauro, “Il futuro viola brilla ancora”

Ancora una volta il lavoro del nostro settore giovanile riceve attenzione e riconoscimenti dal calcio professionistico. I talenti della Polisportiva Gioiese continuano ad attirare gli occhi dei grandi club! Questa volta è l’AC Perugia a voler visionare alcuni dei nostri gioiellini delle annate 2010 e 2011 Giovedì 19 marzo Centro Sportivo “Paolo Rossi”Saranno ospiti del Grifone per uno stage di valutazione: Francesco Lo Bianco Davide Mazzitelli Antonio Castaldo Giuseppe Pellicanò.

Una giornata importante nella quale i nostri ragazzi potranno mettere in mostra talento, passione e personalità, rappresentando con orgoglio i colori viola Questa è l’ennesima soddisfazione per la Gioiese e per tutto lo staff del settore giovanile guidato dal responsabile Domenico Bagalà, che quotidianamente lavora con impegno per far crescere e valorizzare i giovani talenti del territorio Il vivaio viola continua a sognare…e a far sognare tutta Gioia Tauro!