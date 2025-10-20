Gioia Tauro, il cordoglio dei consiglieri di minoranza per la scomparsa del gemellino di 8 anni Nicodemo

Il cordoglio dei consiglieri di minoranza di Gioia Tauro.

I consiglieri di opposizione del Comune di Gioia Tauro esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Fiume.

Ci stringiamo con commozione e rispetto attorno ai genitori, ai fratellini e a tutta la famiglia, condividendo il loro immenso dolore e il lutto che ha colpito l’intera comunità gioiese.

Un pensiero affettuoso va anche ai bambini rimasti feriti, con l’augurio di una pronta guarigione.

In questo momento di grande tristezza, la nostra vicinanza è totale e sincera, nella speranza che l’abbraccio della città possa offrire un minimo di conforto a chi soffre.

Con profonda partecipazione,

I Consiglieri di Opposizione del Comune di Gioia Tauro