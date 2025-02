Gioia Tauro, il Consigliere Zappalà aderisce alla Lega Calabria. La soddisfazione del Commissario Mattiani

Soltanto pochi giorni fa il Consigliere Regionale e Commissario Provinciale della Lega per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, rivolgendosi ad iscritti e simpatizzanti, aveva promesso una maggiore presenza del partito sui territori e l’avvio di un percorso caratterizzato da un più incisivo confronto con Amministratori, rappresentanti Istituzionali, militanti e cittadini. Non si sono fatti attendere i primi effetti politici dell’azione intrapresa. Il Consigliere comunale di Gioia Tauro Salvatore Zappalà ha aderito alla Lega Calabria:

“Sono davvero felice di annunciare la mia adesione alla Lega per la Calabria. Ho deciso di sposare il nuovo corso che il neo Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani ha già impresso al partito. Lo ringrazio sentitamente per la fiducia in me riposta. Una svolta già palpabile che è partita immediatamente con il coinvolgimento dei territori. Questo modo di intendere la politica coincide con il mio, tra la gente, per la gente e per il territorio. Gioia Tauro deve essere all’altezza di massimizzare le risorse che possiede per guardare ad un futuro di prosperità per i propri cittadini. I nuovi investimenti nell’area portuale e quelli in programma in opere infrastrutturali stradali e ferroviarie modernizzeranno il nostro territorio e Gioia Tauro non può farsi trovare impreparata. Sono convinto che la visione del futuro che sta dimostrando la Lega, il Ministro delle Infrastrutture Salvini e, per l’appunto, il Consigliere Regionale Mattiani coincida con la mia. Lavoreremo insieme per questo.”.

Grande la soddisfazione espressa dal Commissario Regionale Filippo Mancuso e dal Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:

“La Lega Calabria ha avviato un nuovo percorso fatto di programmazione, di ascolto e di partecipazione. Le iniziative che stiamo organizzando in questi giorni in varie zone della Calabria rappresentano soltanto l’inizio di un lungo programma di eventi e di confronti con rappresentanti Istituzionali, militanti e cittadini. L’ingresso nel nostro partito del Consigliere comunale Zappalà è una notizia che ci rende felici e dimostra che la strada imboccata è quella giusta. A Lui il mio caloroso benvenuto.”. Così Mancuso. Parole di benvenuto anche da parte di Mattiani: “L’adesione al nostro partito di un Professionista come il Dott. Salvatore Zappalà è una notizia che ci rende orgogliosi. Un giovane per bene, preparato, capace e appassionato di politica, eletto Consigliere Comunale alle ultime elezioni amministrative di Gioia Tauro, che ha sposato il nostro ambizioso progetto che, non a caso, parte proprio da Gioia Tauro. Una Città importante per l’intera Calabria sede del primo porto di transhipment d’Italia e tra i più importanti all’interno del circuito internazionale del Mediterraneo. Sono convinto che insieme al Consigliere Zappalà riusciremo a fare un grande lavoro, perché anche Lui, come me, è un uomo del popolo che vive la politica tra la gente. Come ho già detto più volte in questi giorni, la Lega per la Calabria vuole radicarsi sul territorio. Quello di oggi è soltanto un primo importante passo. Nei prossimi giorni mi confronterò ancora con altri amministratori, cittadini, gruppi politici.”.