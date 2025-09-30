Gioia Tauro, il Consigliere Comunale La Rosa, “offeso gratuitamente dal sindaco Scarcella dopo essere uscito dall’Aula”

Riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Arch. Salvatore La Rosa, desidera portare alla Sua attenzione quanto segue.

Visionando la registrazione della seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data odierna, lunedì 29 settembre, è emerso un episodio che ritiene doveroso segnalare. Al termine della trattazione dei punti all’ordine del giorno, e dopo essersi allontanato dall’Aula consiliare per impegni professionali già assunti, è stato oggetto di un’offesa gratuita da parte del Sindaco della Città di Gioia Tauro, che lo ha pubblicamente definito “maleducato” termine che, come noto, indica una persona che ha ricevuto una cattiva educazione.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato: già in passato, durante un’altra seduta del Consiglio, il Consigliere era stato menzionato in modo offensivo, preferendo, in quell’occasione, non sollevare polemiche. Tuttavia, dinanzi alla reiterazione di tali comportamenti, il silenzio non appare più una scelta accettabile.

Il Consigliere ritiene che l’offesa ricevuta non leda soltanto la propria dignità personale, ma coinvolga anche la memoria del proprio padre, il Prof. Raffaele La Rosa, e della propria madre, ai quali deve l’educazione e i valori civili che contraddistinguono il suo agire, sia nella vita privata che pubblica.

Inoltre, si evidenzia come il Presidente del Consiglio Comunale, figura chiamata a tutelare le prerogative di tutti i consiglieri e a garantire il corretto svolgimento dei lavori consiliari nel rispetto reciproco, non sia intervenuto in alcun modo a difesa del sottoscritto dinanzi all’insulto ricevuto. Un silenzio istituzionale che il Consigliere non può non condannare, ribadendo la inefficace gestione di tutti i consigli comunali.

Si precisa che il sottoscritto esercita la libera professione e, come tale, vive del proprio lavoro, non percependo alcuna retribuzione fissa. In tale veste, ha comunque ritenuto doveroso, sospendere temporaneamente la propria attività professionale per partecipare ai lavori consiliari, garantendo la presenza fino alla conclusione di tutti i punti posti all’ordine del giorno, sui quali è stato chiamato ad esprimersi con il proprio voto.

Per quanto riguarda le consuete “comunicazioni finali del Sindaco”, non previste come oggetto di voto o deliberazione, si è allontanato dall’Aula, salutando i presenti, ritenendo conclusi i lavori su cui esercitare il proprio ruolo deliberativo.

In merito al punto n. 11 dell’ordine del giorno, relativo a un finanziamento, si è espresso con voto contrario in quanto non in possesso di elementi sufficienti per poterlo approvare con piena consapevolezza. Decisione, questa, fondata su criteri di responsabilità e prudenza amministrativa.

Diversamente da quanto affermato dal Sindaco, si sottolinea che il Consigliere ha espresso voto favorevole ai seguenti punti:

· Punto n. 2: apertura sede uffici INPS;

· Punto n. 8: approvazione del regolamento per l’istituzione dell’Osservatorio sulla sicurezza urbana e legalità;

· Punto n. 9: nomina, ai sensi dell’art. 4 del regolamento approvato al punto 8.

Tali voti esprimono la volontà chiara del Consigliere di sostenere tutte quelle iniziative che ritiene utili al progresso e al benessere della comunità cittadina.

Alla luce di quanto sopra, il Consigliere respinge con fermezza le accuse mosse alla sua persona, ritenendole pretestuose e non corrispondenti alla realtà dei fatti. Rinnova, infine, l’auspicio che il confronto politico e istituzionale possa svolgersi, in futuro, in un clima di rispetto reciproco e nel pieno rispetto delle prerogative e della dignità di ciascun componente del Consiglio Comunale.

Cordialmente

Salvatore La Rosa

Consigliere Comunale

Città di Gioia Tauro