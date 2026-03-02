Gioia Tauro, i Circoli del Pd della Piana di Gioia Tauro hanno presentato la campagna “Fucine rEsistenti”

Il 28 febbraio 2026, nella sala del Consiglio Comunale di Gioia Tauro è stata presentata la campagna programmatica “Fucine rEsistenti” promossa dai circoli del PD della Piana di Gioia Tauro.

La campagna ha lo scopo di dar voce ai cittadini dei 33 Comuni della Piana, raccogliendo idee, criticità ed esigenze, per scrivere insieme proposte concrete finalizzate ad arginare il triste fenomeno dello spopolamento delle aree calabresi e plasmare una road map che diventerà il programma del PD pianigiano.

Il rapporto Svimez ci consegna dati desolanti per il futuro della nostra Regione con una previsione di decrescita pari ad 1 milione e 478mila abitanti a causa di alcuni fattori quali il calo delle nascite, migrazione e invecchiamento della popolazione. In Calabria gli under 15 subiranno una riduzione del 32,1%, mentre gli over 65 cresceranno del 29%, rendendo la Regione Calabria sempre meno attrattiva per i più giovani e le imprese oltre che, evidentemente, determinando un aumento esponenziale dei costi regionali per sanità e welfare.

Per tentare di dare speranza ai calabresi ed offrire loro una concreta possibilità di “right to stay” è necessario incentivare i servizi, la mobilità e l’offerta di lavoro.

L’iniziativa è stata presentata dal Segretario Regionale PD Sen. Nicola Irto, Segretario Metropolitano PD di Reggio Calabria Giuseppe Panetta, la Presidente Metropolitana PD di Reggio Calabria Tania Bruzzese e dal Referente del progetto “Fucine rEsistenti” Antonio Barilari, ha visto la partecipazione di moltissimi tra cittadini, rappresentanti dei corpi intermedi, associazioni, amministratori sindacati e forze politiche della coalizione.

Il percorso iniziato ieri sera vedrà impegnati tutti i circoli della Piana di Gioia Tauro in tavole rotonde e momenti di confronto su ambiente, sanità, welfare, mobilità e legalità.

La sfida è quella di inaugurare una nuova stagione politica più vicina ai cittadini e più attenta ai loro bisogni ed ai loro sogni.