Gioia Tauro, “Giornata di raccolta del farmaco”, la Farmacia “I Portici” ha aderito anche quest’anno

Anche quest’anno la Farmacia I Portici ha aderito alla Giornata di Raccolta del Farmaco promossa da Banco Farmaceutico, un’iniziativa di grande valore sociale che consente di offrire un aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.

In Italia oltre mezzo milione di persone vive in condizioni di “povertà sanitaria”, rinunciando spesso a curarsi per difficoltà economiche. Le Giornate di Raccolta del Farmaco rappresentano una risposta concreta a questo bisogno crescente. Anche Papa Leone XIV ha recentemente richiamato l’attenzione su questa emergenza sociale, sottolineando l’importanza di sostenere iniziative che garantiscano l’accesso alle cure a chi si trova in condizioni di fragilità.

Desidero esprimere, un sentito ringraziamento alla Farmacia I Portici, guidata dalle dottoresse Gelmina Ciancio e Mariangela Galluzzo, che anche quest’anno hanno scelto di aderire con convinzione a questa iniziativa, confermando una sensibilità sociale che va oltre il servizio professionale e si traduce in attenzione tangibile verso chi vive condizioni di fragilità.

Fondamentale, come sempre, è stato il supporto instancabile dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro -, rappresentata dalla presenza della dott.ssa Maria Giovanna Ursida, a testimonianza di un impegno costante e profondamente radicato nel nostro paese.

Come Delegata alla Sanità del Comune di Gioia Tauro, ritengo che queste sinergie tra realtà del territorio, volontariato e professionisti della salute rappresentino un modello virtuoso di collaborazione. La tutela della salute passa anche da questi gesti di comunità, capaci di trasformare un semplice acquisto in un atto di solidarietà.

Ricordo che la raccolta continuerà fino a tutto giorno 16: c’è ancora tempo per compiere un gesto semplice ma di grande valore. Invito tutta la cittadinanza a partecipare con generosità, perché anche una sola confezione di farmaco può fare la differenza per chi vive una condizione di bisogno. Prendersi cura degli altri è il primo passo per costruire una comunità più giusta e più forte.

Giusi Magno – delegata alla Sanità