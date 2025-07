Gioia Tauro, fermata “Italo”, alla stazione, Corvo scrive alla società

Gioia Tauro: il Comitato In Movimento chiede a Italo fermate AV nella stazione Gioiese Il Comitato In Movimento, attraverso il proprio portavoce e attivista Clemente Corvo, ha inviato una richiesta a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori per valutare l’introduzione di fermate ad alta velocità (Italo AV) presso la stazione di Gioia Tauro. La mossa segue anni di impegno per potenziare la mobilità regionale. Punto centrale della proposta è l’evidenza che la stazione è già pienamente idonea: rinnovata con oltre €38 milioni di fondi europei, offre 5 binari (di cui 4 banalizzati), 4 ascensori per disabili, oltre 200 parcheggi, presenza stabile della Polizia Ferroviaria, servizi moderni e vicinanza a un presidio ospedaliero. Tutte caratteristiche che ne fanno uno scalo adatto per l’alta velocità. Il Comitato sottolinea l’esigenza di un sistema di fermate condiviso con la stazione di Rosarno, in modo da servire in maniera efficace diversi bacini d’utenza: Rosarno per il versante ionico, Gioia Tauro per quello tirrenico e pre‑aspromontano (Palmi, Taurianova, Seminara, Rizziconi…). L’obiettivo è offrire con efficienza trasporti di qualità a oltre 150 000 residenti. La proposta non mira a penalizzare altri territori, ma a valorizzare tutte le infrastrutture esistenti tramite una distribuzione equa delle fermate AV. Con questa iniziativa, il Comitato In Movimento ribadisce il proprio impegno sul tema della mobilità calabrese e invita Italo ad aprire un confronto costruttivo e fattivo sulla possibile attivazione di fermate ad alta velocità a Gioia Tauro.